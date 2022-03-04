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Железный занавес уже спускается – роскомнадзор заблокировал Facebook, на очереди TikTok

Общие новости
(1 голосов)

Кто-то уходит сам, а кого-то просят на выход рашисты

Железный занавес уже спускается – роскомнадзор заблокировал Facebook, на очереди TikTok

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российский роскомнадзор решил заблокировать американскую социальную сеть Facebook. 4 марта 2022 года в рф было принято решение о блокировке доступа к сети Facebook. В рф решили поступить таким образом, так как Facebook, по их мнению, проявлял дискриминицию к оккупантским СМИ.

Также прекращает работу в рф музыкальный стриминговый сервис Deezer. Еще по заявлению роскомнадзора TikTok дискриминирует аккаунты российских СМИ и общественных деятелей – похоже, он следующий в очереди на блокировку.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.03.2022 в 22:16
Нравится россиянам быть унитазом...
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fanat_football (Херсон)
04.03.2022 в 22:14
Там не купол закривається. Там затягується одна ізвіліна, яка ще була.
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 20:52
Ну это и так понятно, для чего это делаетсяЧтоб россиянам не было где выискивать правдивую информацию об "специальной операции" в Украине (уверен, некоторые адекватные люди, которых уже зацепили санкции, а возможно и не только те - эту правду пытаются искать).
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