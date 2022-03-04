Железный занавес уже спускается – роскомнадзор заблокировал Facebook, на очереди TikTok

Российский роскомнадзор решил заблокировать американскую социальную сеть Facebook. 4 марта 2022 года в рф было принято решение о блокировке доступа к сети Facebook. В рф решили поступить таким образом, так как Facebook, по их мнению, проявлял дискриминицию к оккупантским СМИ.

Также прекращает работу в рф музыкальный стриминговый сервис Deezer. Еще по заявлению роскомнадзора TikTok дискриминирует аккаунты российских СМИ и общественных деятелей – похоже, он следующий в очереди на блокировку.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.