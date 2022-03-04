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Газировка, иди на х*й. Четыре сети супермаркетов снимают с продаж продукцию Coca-Cola

Общие новости
(1 голосов)

Решили остаться в рф

Газировка, иди на х*й. Четыре сети супермаркетов снимают с продаж продукцию Coca-Cola

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Супермаркеты "Сільпо" отказались продавать продукты Coca-Cola. Такое решение связано с желанием компании продолжить работу в россии, несмотря на военное вторжение в Украину.

На полках магазина отныне нельзя будет найти безалкогольные напитки Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.

А еще сеть супермаркетов VARUS снимает с продаж всю продукцию бренда. Корпорация "АТБ" тоже обратилась к партнерам — поставщикам и производителям. По той же причине сеть NOVUS отказалась от сотрудничества с газировочным гигантом.

Читайте такжеКриптонит Криштиану: в Роналду бросили бутылкой Coca-Cola после гола Португалии в ворота французов

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В статье: война с Россией coca-cola
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 23:57
Газовані напої - газуйте туди, куди і російський корабель
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Лекарь (село Дарница)
04.03.2022 в 23:02
Не зря Роналду убирал от себя бутылки с Кока колой, ой не зря!
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