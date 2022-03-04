Газировка, иди на х*й. Четыре сети супермаркетов снимают с продаж продукцию Coca-Cola

Супермаркеты "Сільпо" отказались продавать продукты Coca-Cola. Такое решение связано с желанием компании продолжить работу в россии, несмотря на военное вторжение в Украину.

На полках магазина отныне нельзя будет найти безалкогольные напитки Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.

А еще сеть супермаркетов VARUS снимает с продаж всю продукцию бренда. Корпорация "АТБ" тоже обратилась к партнерам — поставщикам и производителям. По той же причине сеть NOVUS отказалась от сотрудничества с газировочным гигантом.