Газировка, иди на х*й. Четыре сети супермаркетов снимают с продаж продукцию Coca-Cola
Решили остаться в рф
Getty Images / Global Images Ukraine
Супермаркеты "Сільпо" отказались продавать продукты Coca-Cola. Такое решение связано с желанием компании продолжить работу в россии, несмотря на военное вторжение в Украину.
На полках магазина отныне нельзя будет найти безалкогольные напитки Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, BonAqua, Rich и другие.
А еще сеть супермаркетов VARUS снимает с продаж всю продукцию бренда. Корпорация "АТБ" тоже обратилась к партнерам — поставщикам и производителям. По той же причине сеть NOVUS отказалась от сотрудничества с газировочным гигантом.
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
04.03.2022 в 23:57
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Лекарь (село Дарница)
04.03.2022 в 23:02
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