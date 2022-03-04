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Зеленский заявил о готовности Всемирного банка мощно поддерживать Украину

Общие новости
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Респект!

Зеленский заявил о готовности Всемирного банка мощно поддерживать Украину

president.gov.ua

Новина українською

Продолжается диалог с финансовыми партнерами – президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой группы World Bank. Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать нашу страну. Это важно для преодоления последствий российской агрессии.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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