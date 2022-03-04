Зеленский заявил о готовности Всемирного банка мощно поддерживать Украину
Респект!
president.gov.ua
Продолжается диалог с финансовыми партнерами – президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой группы World Bank. Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать нашу страну. Это важно для преодоления последствий российской агрессии.
Триває діалог з фінансовими партнерами – поговорив з головою Групи @WorldBank @DavidMalpassWBG. Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати ????????. Це важливо для подолання наслідків російської агресії. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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