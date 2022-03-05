С флагом и гимном Украины. Динамо Тбилиси вышло в футболках в поддержку Украины
Спасибо!
Фото: ФК Динамо Тбилиси / Автор неизвестно
На матч очередного тура чемпионата Грузии тбилиское "Динамо" вышло в футболках в поддержку Украины. На передней части футболок были карты Украины и Грузии, а также лозунги на грузинском "Слава Героям" и на украинском "Слава Україні". На спине же было первое четверостишие из Национального гимна Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Как действовать, если начнется штурм вашего города. Памятка
- Путин намерен "бомбить города до их сдачи" - источник CNN
- ВСУ контратакуют на отдельных направлениях и вынуждают врага отступать - Генштаб
- Газировка, иди на х*й. Четыре сети супермаркетов снимают с продаж продукцию Coca-Cola
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...