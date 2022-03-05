С флагом и гимном Украины. Динамо Тбилиси вышло в футболках в поддержку Украины

На матч очередного тура чемпионата Грузии тбилиское "Динамо" вышло в футболках в поддержку Украины. На передней части футболок были карты Украины и Грузии, а также лозунги на грузинском "Слава Героям" и на украинском "Слава Україні". На спине же было первое четверостишие из Национального гимна Украины.