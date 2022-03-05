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С флагом и гимном Украины. Динамо Тбилиси вышло в футболках в поддержку Украины

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С флагом и гимном Украины. Динамо Тбилиси вышло в футболках в поддержку Украины

Фото: ФК Динамо Тбилиси / Автор неизвестно

UA-Футбол
Новина українською

На матч очередного тура чемпионата Грузии тбилиское "Динамо" вышло в футболках в поддержку Украины. На передней части футболок были карты Украины и Грузии, а также лозунги на грузинском "Слава Героям" и на украинском "Слава Україні". На спине же было первое четверостишие из Национального гимна Украины.

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В статье: Динамо (Тбилиси) война с Россией
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