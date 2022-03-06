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22 человека пострадали в драке на матче в Мексике

Общие новости
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Двое в критическом состоянии

22 человека пострадали в драке на матче в Мексике

Фото: Yahoo! Sports

UA-Футбол
Новина українською

Матч чемпионата Мексики между "Керетаро" и "Атласом Гвадалахара" был остановлен на 62 минуте из-за разгоревшейся драки на трибунах. Спустя несколько минут бои между фанатами начались также и на поле.

Некоторые из болельщиков были вооружены сиденьями и металлическими трубами, как сообщает AP. Один из фанатов срезал ножом сетку ворот, другие уничтожили скамью запасных.

Охрана стадиона открыла ворота чтобы выпустить женщин и детей с трибун. Игроки гостевого "Атласа" успели уйти в подтрибунное помещение, как и некоторые футболисты "Керетаро". Всего в драке пострадало 22 человека, как сообщает полиция штата, 9 были доставлены в больницу, из них двое в критическом состоянии.

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В статье: Керетаро (Мексика) чемпионат Мексики Атлас (Гвадалахара)
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