22 человека пострадали в драке на матче в Мексике
Двое в критическом состоянии
Фото: Yahoo! Sports
Матч чемпионата Мексики между "Керетаро" и "Атласом Гвадалахара" был остановлен на 62 минуте из-за разгоревшейся драки на трибунах. Спустя несколько минут бои между фанатами начались также и на поле.
Некоторые из болельщиков были вооружены сиденьями и металлическими трубами, как сообщает AP. Один из фанатов срезал ножом сетку ворот, другие уничтожили скамью запасных.
Охрана стадиона открыла ворота чтобы выпустить женщин и детей с трибун. Игроки гостевого "Атласа" успели уйти в подтрибунное помещение, как и некоторые футболисты "Керетаро". Всего в драке пострадало 22 человека, как сообщает полиция штата, 9 были доставлены в больницу, из них двое в критическом состоянии.
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