Известные финские продуктовые компании Paulig и Valio уходят из рф
И правильно
Getty Images / Global Images Ukraine
Финские компании Paulig и Valio объявили об уходе с российского рынка. Paulig занимается производством кофе, а Valio – сырами. Компании немедленно прекращают производство.
Отметим, что популярная продуктовая сеть METRO пока не покидает рф.
Valio luopuu liiketoiminnasta Venäjällä. "Tuomitsemme jyrkästi Venäjän hyökkäyksen itsenäiseen Ukrainaan. Valiolla ei ole eettisiä toimintaedellytyksiä jatkaa Venäjällä ja lopetamme siksi toimintamme Venäjällä”, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme. https://t.co/NhMvaa2GIy— Valio (@ValioFi) March 7, 2022
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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