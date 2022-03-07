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Сегодня Международный суд ООН впервые заслушает дело по иску Украины против рф

Общие новости
(1 голосов)

Давайте же начнем, действительно

Сегодня Международный суд ООН впервые заслушает дело по иску Украины против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 7 марта, в Гааге начинаются слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России. Наше правительство обвиняет рф в геноциде. По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

– рф должна немедленно остановить военные действия на территории Украины;

– рф должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях;

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ministry of Defence

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2022 в 12:04
Там начинать надо с угро-финских племён...
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