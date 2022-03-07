Сегодня Международный суд ООН впервые заслушает дело по иску Украины против рф

Сегодня, 7 марта, в Гааге начинаются слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России. Наше правительство обвиняет рф в геноциде. По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

– рф должна немедленно остановить военные действия на территории Украины;

– рф должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях;