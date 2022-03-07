Сегодня Международный суд ООН впервые заслушает дело по иску Украины против рф
Давайте же начнем, действительно
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 7 марта, в Гааге начинаются слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России. Наше правительство обвиняет рф в геноциде. По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:
– рф должна немедленно остановить военные действия на территории Украины;
– рф должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях;
Популярное сейчас
- Срна: Я бы запретил миру говорить слово "россия" - это чистый позор, колхоз
- Матч сборной Украины перенесут, Сити выиграл дерби, Милан снова лидер. Главные новости за 6 марта
- ВСУ освободили Чугуев и уничтожили двух российских подполковников
- Газировка, иди на х*й. Четыре сети супермаркетов снимают с продаж продукцию Coca-Cola
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
Новости по теме
- 00:10 Украинские Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак
- 23:41 Украинские Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского
- 23:25 Украинские Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам