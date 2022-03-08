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Европа, бери пример. Два крупнейших поставщика нефти Австралии отказались от сырья из рф

Общие новости
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И правильно

Европа, бери пример. Два крупнейших поставщика нефти Австралии отказались от сырья из рф

Ampol

Новина українською

Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy перестали покупать российскую нефть.

Компания Viva изучала варианты утилизации двух грузов российской нефти, приобретенных еще до начала войны рф с Украиной, которые должны были прибыть в Австралию в течение следующих двух месяцев.

Топливный гигант Ampol также осудил военные действия россии в Украине и подтвердил, что не покупал российскую нефть или другие топливные продукты с начала войны. Ampol также ранее приобрел два российских груза, еще до вторжения. Теперь компании будут использовать другие цепи поставок.

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В статье: война с Россией
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Источник:
smh.com.au

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