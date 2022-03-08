Новости экономики рф: лидер по количеству санкций, снижение кредитного рейтинга и внешний долг
Ждем дефолта!
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия стала объектом более 5530 мировых санкций, теперь рф – самая подсанкционная страна в мире. Об этом сообщает Castellum.ai. С 22 февраля на рф наложили 2778 новых санкций. Соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий назвал это финансовой ядерной войной.
Ранее наибольшее количество санкций в мире было наложено на Иран – 3616. Также в топ-листе находятся Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.
Также отметим, что международное кредитное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг россии с "BBB-" до "CCC-" с негативным прогнозом.
Bloomberg ссылается на аналитиков Morgan Stanley и сообщает, что шансы на выплату россией своего внешнего долга уменьшаются по мере надвигающейся в стране рецессии падения цен на облигации и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.
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