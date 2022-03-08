Советник конгресса США: Украина спасла Запад, мы обязаны ей

Советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро считает, что Украина, борясь с российским вторжением, спасает не только себя. Об этом он написал у себя в Твиттере.

"Украина спасла Запад. Если бы путинский блицкриг удался, то мы бы осудили его и вернулись к обычным делам. У Китая были бы развязаны руки для вторжения на Тайвань. Наши противоречия уничтожили бы нас. Но Зеленский отказался от эвакуации. Теперь мы едины. Мы обязаны Украине".

Ukraine saved the West. Had Putin’s blitzkrieg succeeded, we would have condemned it and gone back to business as usual. China would have had a free hand to invade Taiwan. Our divisions would have destroyed us. But Zelensky refused the ride. Now we are united. We owe Ukraine — Paul Massaro (@apmassaro3) March 7, 2022

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.