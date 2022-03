Советник конгресса США: Украина спасла Запад, мы обязаны ей

Советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро считает, что Украина, борясь с российским вторжением, спасает не только себя. Об этом он написал у себя в Твиттере.

Ukraine saved the West. Had Putin’s blitzkrieg succeeded, we would have condemned it and gone back to business as usual. China would have had a free hand to invade Taiwan. Our divisions would have destroyed us. But Zelensky refused the ride. Now we are united. We owe Ukraine