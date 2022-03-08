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Советник конгресса США: Украина спасла Запад, мы обязаны ей

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Мы возьмем НАТО в ВСУ

Советник конгресса США: Украина спасла Запад, мы обязаны ей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро считает, что Украина, борясь с российским вторжением, спасает не только себя. Об этом он написал у себя в Твиттере.

"Украина спасла Запад. Если бы путинский блицкриг удался, то мы бы осудили его и вернулись к обычным делам. У Китая были бы развязаны руки для вторжения на Тайвань. Наши противоречия уничтожили бы нас. Но Зеленский отказался от эвакуации. Теперь мы едины. Мы обязаны Украине".

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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