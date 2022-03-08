И плюс еще санкции ввели против рф. Япония заявила о своих претензиях на Курильские острова

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть "Курильских" островов японскими исконными территориями. Для Токио указанные острова – это Северные территории, которые являются предметом давнего спора с москвой. россия оккупировала японские земли в 1945 году после Второй мировой войны. Ранее правительство Японии воздерживалось от своих претензий.

Также Япония запретила ввозить в Россию оборудование для нефтеперерабатывающей отрасли.

Страна ввела санкции против граждан и компаний рф и Беларуси. В санкционный список попали олигархи Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, пресс-секретарь путина Песков, председатель Чечни рамзан кадыров, пропагандист Соловьев и прочие.