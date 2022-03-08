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Правительство рф запретило вывозить за границу иностранные медицинские изделия

Общие новости
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А что случилось?

Правительство рф запретило вывозить за границу иностранные медицинские изделия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство рф запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из так называемых "недружественных" для страны-оккупанта стран.

Запрет не распространяется на физических лиц, они смогут вывозить медицинские изделия для личного использования. Таким образом, рф не хочет допустить дефицит медицинских изделий на своей территории из-за введенных санкций.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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Источник:
meduza.io

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