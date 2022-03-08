Правительство рф запретило вывозить за границу иностранные медицинские изделия
А что случилось?
Getty Images / Global Images Ukraine
Правительство рф запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из так называемых "недружественных" для страны-оккупанта стран.
Запрет не распространяется на физических лиц, они смогут вывозить медицинские изделия для личного использования. Таким образом, рф не хочет допустить дефицит медицинских изделий на своей территории из-за введенных санкций.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
Популярное сейчас
- Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие
- Решение ФИФА по футболистам из УПЛ, удар по чемпионату россии. Главные новости за 7 марта
- Под Харьковом уничтожен еще один генерал российской армии, он захватывал Крым
- Де Дзерби может оказаться в Турции, новый лидер Серии А. Главные новости за 4 марта
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации