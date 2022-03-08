Нефтегазовый гигант Shell наконец-то прекращает закупки российского петролеума

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell останавливает закупки российской нефти.

Напомним, ранее функционеры Shell оправдывали покупку российской нефти тем, что прибыль будет передана Украине.

На 2018 год Shell – 11-я крупнейшая публичная компания в мире, согласно рейтингу Forbes Global 2000 (в том числе 3-я крупнейшая по выручке, 21-я по чистой прибыли, 83-я по размеру активов и 15-я по рыночной капитализации, пятая в рейтинге Fortune Global 500). Штаб-квартира находится в Гааге (Нидерланды) и Лондоне (Великобритания).