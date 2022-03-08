McDonald's временно закроет в России все 850 своих ресторанов. Сообщается, что решение коснется 62 тысяч сотрудников сети в стране, при этом им продолжат выплачивать заработную плату. Компания McDonald's получала благодаря рф 9% своего дохода (около 2 миллиардов долларов).

"Наши ценности говорят нам о том, что мы не можем игнорировать страдания населения Украины".

Также сеть быстрого питания KFC, хоть и держалась долго, но также заявила о закрытии своих ресторанов в рф (1000 заведений).