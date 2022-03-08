Долго же вы держались. McDonald's и KFC наконец-то закрывают свои рестораны в россии
Где же теперь поесть бедным россиянам?
Getty Images / Global Images Ukraine
McDonald's временно закроет в России все 850 своих ресторанов. Сообщается, что решение коснется 62 тысяч сотрудников сети в стране, при этом им продолжат выплачивать заработную плату. Компания McDonald's получала благодаря рф 9% своего дохода (около 2 миллиардов долларов).
"Наши ценности говорят нам о том, что мы не можем игнорировать страдания населения Украины".
Также сеть быстрого питания KFC, хоть и держалась долго, но также заявила о закрытии своих ресторанов в рф (1000 заведений).
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Источник:yum.com
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2022 в 20:26
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