Прощай, немытая россия. Гигант потребительский товаров Unilever останавливает работу в рф

Гигант потребительских товаров Unilever останавливает импорт и экспорт в россии. Производитель продуктов и химических средств прекращает поставки в рф.

Компания представляет такие бренды как Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif, Чистая линия, Лесной бальзам, 100 рецептов красоты и другие. Также занимается продукцией Hellmann’s, Knorr и Lipton. По состоянию на 2020 год Unilever – вторая в мире по объемам продаж.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.