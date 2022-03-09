Украина - Шотландия перенесли, россию выгнали, Бавария и Ливерпуль в 1/4 ЛЧ. Главные новости за 8 марта
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 8 марта
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Ghement - Pool
Матч за место на ЧМ-2022 Шотландия - Украина перенесли на июнь
ФИФА приняла такое решение из-за вторжения в Украину российских оккупантов - в нынешних условиях просто невозможно обеспечить логистику и подготовку наших футболистов. Изначально матч должен был пройти в Глазго 24 марта. Хочется верить, что к июню война будет закончена, Украина победит и наши парни таки получат шанс побороться за место в Катаре.
Сборную россии выгнали из отбора на ЧМ. Польша автоматически прошла дальше
Еще одно логичное и ожидаемое решение. После того, как поляки всем составом отказались играть против сборной страны-агрессора, ФИФА просто выгнала россиян из отбора. Браво! "Кадра" же, благодаря решению ФИФА, автоматически вышла в финал стыков за место на ЧМ-2022, где сыграет против победителя пары Швеция - Чехия.
"Ливерпуль" проиграл, но прошел "Интер" в Лиге чемпионов
Англичане проиграли вчера 0:1, но прошли в четвертьфинал, ведь ранее обыграли "Интер" на "Сан Сиро" со счетом 2:0. Вот такая арифметика. Другое дело, что играл "Ливерпуль" в обоих матчах так себе - у "Нерадзурри" хватало своих шансов, но вчера команду подвел удалением на 63-й минуте Алексис Санчес. Де-факто это и убило интригу - "Ливерпуль" забрал мяч и катал его до самого свистка.
"Бавария" не оставила камня на камне от обороны "РБ Зальцбург"
Что можно написать про матч, завершившийся со счетом 7:1? Наверное, только пожалеть проигравших. Понятно, что "Зальцбург" и не рассчитывал пройти дальше, но все равно получить столько голов за 90 минут - это тяжелый психологический удар. Левандовский и Мюллер просто монстры - у первого хет-трик и ассист, у второго - дубль.
АПЛ официально покинула россию и перечислит 1 млн фунтов Украине
АПЛ официально расторгла контракт со своим транслятором в россии ОККО из-за вторжения российских войск в Украину. Англичане также обязались перечислить миллион фунтов в поддержку украинских беженцев, лишившихся домов из-за путинских бомб и ракет. Ранее на тот же шаг пошла французская Лига 1; на очереди, по слухам, Бундеслига.
Малиновского признали лучшим игроком месяца в итальянской Серии А
Серия А признала Руслана Малиновского лучшим игроком февраля. Украинец действительно в хорошей форме и даже забил гениальный гол в ворота "Ювентуса", однако, скорее всего, такое решение продиктовано трагичными событиями в Украине, на которую напали российские оккупанты. Серия А решила поддержать нашего плеймейкера. Спасибо!
Популярное сейчас
- России засчитали техническое поражение в стыковом матче на ЧМ с Польшей
- Алиев про родителей в России: Сейчас я не общаюсь с ними. Они не верят мне
- Владелец клуба НБА готовит предложение по приобретению Челси
- Тесть Давида Хочолавы погиб в войне с российскими оккупантами
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 07:59 Украинские Решение ФИФА по футболистам из УПЛ, удар по чемпионату россии. Главные новости за 7 марта
- 07:38 Украинские Матч сборной Украины перенесут, Сити выиграл дерби, Милан снова лидер. Главные новости за 6 марта
- 08:21 Украинские Украинские клубы продадут легионеров, поражение ПСЖ, ничья Баварии. Главные новости за 5 марта