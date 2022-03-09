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Украина - Шотландия перенесли, россию выгнали, Бавария и Ливерпуль в 1/4 ЛЧ. Главные новости за 8 марта

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 8 марта

Украина - Шотландия перенесли, россию выгнали, Бавария и Ливерпуль в 1/4 ЛЧ. Главные новости за 8 марта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Ghement - Pool

UA-Футбол
Новина українською

Матч за место на ЧМ-2022 Шотландия - Украина перенесли на июнь

ФИФА приняла такое решение из-за вторжения в Украину российских оккупантов - в нынешних условиях просто невозможно обеспечить логистику и подготовку наших футболистов. Изначально матч должен был пройти в Глазго 24 марта. Хочется верить, что к июню война будет закончена, Украина победит и наши парни таки получат шанс побороться за место в Катаре.

Сборную россии выгнали из отбора на ЧМ. Польша автоматически прошла дальше

Еще одно логичное и ожидаемое решение. После того, как поляки всем составом отказались играть против сборной страны-агрессора, ФИФА просто выгнала россиян из отбора. Браво! "Кадра" же, благодаря решению ФИФА, автоматически вышла в финал стыков за место на ЧМ-2022, где сыграет против победителя пары Швеция - Чехия.

"Ливерпуль" проиграл, но прошел "Интер" в Лиге чемпионов

Англичане проиграли вчера 0:1, но прошли в четвертьфинал, ведь ранее обыграли "Интер" на "Сан Сиро" со счетом 2:0. Вот такая арифметика. Другое дело, что играл "Ливерпуль" в обоих матчах так себе - у "Нерадзурри" хватало своих шансов, но вчера команду подвел удалением на 63-й минуте Алексис Санчес. Де-факто это и убило интригу - "Ливерпуль" забрал мяч и катал его до самого свистка.

"Бавария" не оставила камня на камне от обороны "РБ Зальцбург"

Что можно написать про матч, завершившийся со счетом 7:1? Наверное, только пожалеть проигравших. Понятно, что "Зальцбург" и не рассчитывал пройти дальше, но все равно получить столько голов за 90 минут - это тяжелый психологический удар. Левандовский и Мюллер просто монстры - у первого хет-трик и ассист, у второго - дубль.

АПЛ официально покинула россию и перечислит 1 млн фунтов Украине

АПЛ официально расторгла контракт со своим транслятором в россии ОККО из-за вторжения российских войск в Украину. Англичане также обязались перечислить миллион фунтов в поддержку украинских беженцев, лишившихся домов из-за путинских бомб и ракет. Ранее на тот же шаг пошла французская Лига 1; на очереди, по слухам, Бундеслига.

Малиновского признали лучшим игроком месяца в итальянской Серии А

Серия А признала Руслана Малиновского лучшим игроком февраля. Украинец действительно в хорошей форме и даже забил гениальный гол в ворота "Ювентуса", однако, скорее всего, такое решение продиктовано трагичными событиями в Украине, на которую напали российские оккупанты. Серия А решила поддержать нашего плеймейкера. Спасибо!

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