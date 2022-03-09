УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лолита, как там на Титанике? Крупнейшая в мире студия звукозаписи остановила деятельность в рф

Общие новости
(1 голосов)

Bye-bye

Лолита, как там на Титанике? Крупнейшая в мире студия звукозаписи остановила деятельность в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью остановила свою деятельность в россии из-за военной агрессии в Украине. В компании отметили:

"Мы останавливаем все операции в россии и закрываем там наши офисы, призываем к прекращению насилия в Украине".

Сотрудники Universal Music будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени, но в то же время деятельность артистов касательно звукозаписи будет заблокирована. Отметим, что артистами лейбла являются Элджэй, Noize MC, IOWA, Лолита и многие другие известные исполнители из рф.

Читайте такжеДожали. Coca-Cola приостанавливает работу на российском рынке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Universal Music
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
variety.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...