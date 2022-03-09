Лолита, как там на Титанике? Крупнейшая в мире студия звукозаписи остановила деятельность в рф
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Getty Images / Global Images Ukraine
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью остановила свою деятельность в россии из-за военной агрессии в Украине. В компании отметили:
"Мы останавливаем все операции в россии и закрываем там наши офисы, призываем к прекращению насилия в Украине".
Сотрудники Universal Music будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени, но в то же время деятельность артистов касательно звукозаписи будет заблокирована. Отметим, что артистами лейбла являются Элджэй, Noize MC, IOWA, Лолита и многие другие известные исполнители из рф.
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