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Британия приравняла любой самолет из рф в ее воздушном пространстве к уголовному преступлению

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Британия приравняла любой самолет из рф в ее воздушном пространстве к уголовному преступлению

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британия приравняла вхождение самолета россии в ее воздушное пространство к уголовному преступлению. Таким образом, самолеты-нарушители могут быть задержаны, об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в своем Твиттере.

"Я объявил уголовным преступлением вхождение ЛЮБОГО российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь HMG сможет задерживать такие самолеты. Мы задушим способность дружков путина продолжать жить нормальной жизнью, пока гибнут тысячи невинных людей".

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией
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