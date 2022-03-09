Британия приравняла любой самолет из рф в ее воздушном пространстве к уголовному преступлению

Британия приравняла вхождение самолета россии в ее воздушное пространство к уголовному преступлению. Таким образом, самолеты-нарушители могут быть задержаны, об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в своем Твиттере.

"Я объявил уголовным преступлением вхождение ЛЮБОГО российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь HMG сможет задерживать такие самолеты. Мы задушим способность дружков путина продолжать жить нормальной жизнью, пока гибнут тысячи невинных людей".

BREAKING: I have made it a criminal offence for ANY Russian aircraft to enter UK airspace and now HMG can detain these jets. We will suffocate Putin's cronies’ ability to continue living as normal while thousands of innocent people die. pic.twitter.com/cYjreNSYRz — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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