Глава ЦРУ: Мужество и мудрости украинцев, сила их руководства – все это удивило путина

Глава Центрального Разведывательного Управления Соединенных Штатов Америки Уильям Бернс не считает президента россии владимира путина безумным. Цитирует Главу ЦРУ The New York Times.

"В первую очередь сами украинцы, их мужество, мудрость и сила их руководства удивили и расстроили путина. Его беспокоит реакция Запада и решимость союзников Украины, особенно некоторые решения, принятые правительством Германии. Я думаю, что он был встревожен действиями своих собственных вооруженных сил".