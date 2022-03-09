Боже, яке кончене. На россии вновь заговорили о несуществующих украинских биолабораториях
Это мы для того, чтобы вы понимали уровень тамошней деградации
Alex E. Proimos
Если бы "деятельность биолабораторий" в Украине не остановили сейчас, то их развитие стало бы бесконтрольным – именно так абсолютно сумасбродно и беспочвенно заявила директор департамента информации и печати МИД рф Мария Захарова.
"Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере".
"Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – это инструмент прямой угрозы для россии".
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