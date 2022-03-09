Боже, яке кончене. На россии вновь заговорили о несуществующих украинских биолабораториях

Если бы "деятельность биолабораторий" в Украине не остановили сейчас, то их развитие стало бы бесконтрольным – именно так абсолютно сумасбродно и беспочвенно заявила директор департамента информации и печати МИД рф Мария Захарова.

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"Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере".