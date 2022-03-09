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Боже, яке кончене. На россии вновь заговорили о несуществующих украинских биолабораториях

Общие новости
(1 голосов)

Это мы для того, чтобы вы понимали уровень тамошней деградации

Боже, яке кончене. На россии вновь заговорили о несуществующих украинских биолабораториях

Alex E. Proimos

Новина українською

Если бы "деятельность биолабораторий" в Украине не остановили сейчас, то их развитие стало бы бесконтрольным – именно так абсолютно сумасбродно и беспочвенно заявила директор департамента информации и печати МИД рф Мария Захарова.

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"Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации? Очень просто. Это те самые пункты американских, подчеркну, военных экспериментов в биологической сфере".

"Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – это инструмент прямой угрозы для россии".

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В статье: война с Россией
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Источник:
РИА

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Комментарии (1)
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khatskevich_bog (Киев)
09.03.2022 в 10:57
Ха, конечно мы разрабатываем оружие массового поражения, а именно водку! Да, таких лабораторий у нас хватает )))
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