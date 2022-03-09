Чтобы призывников не отправили в Украину. На россии сожгли военкомат коктейлями Молотова
Бандерівським смузі
Getty Images / Global Images Ukraine
В рф, в городе Луховицы (Московская область) сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Парень, который устроил пожар, снимал все на видео. Его целью было уничтожить весь архив с личными делами призывников.
Также он покрасил ворота у здания в цвета флага Украины и написал, что "не пойдет убивать братьев". Фасад военкомата он облил бензином, также разбил окна и бросал в них коктейли Молотова. Пожар должен помешать организации мобилизации в округе.
Смельчак добавил, что подобные акции могут еще сильней сломить дух российской армии, которая убивает мирных украинцев и бомбит города.
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