Чтобы призывников не отправили в Украину. На россии сожгли военкомат коктейлями Молотова

В рф, в городе Луховицы (Московская область) сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Парень, который устроил пожар, снимал все на видео. Его целью было уничтожить весь архив с личными делами призывников.

Также он покрасил ворота у здания в цвета флага Украины и написал, что "не пойдет убивать братьев". Фасад военкомата он облил бензином, также разбил окна и бросал в них коктейли Молотова. Пожар должен помешать организации мобилизации в округе.

Смельчак добавил, что подобные акции могут еще сильней сломить дух российской армии, которая убивает мирных украинцев и бомбит города.