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Чтобы призывников не отправили в Украину. На россии сожгли военкомат коктейлями Молотова

Общие новости
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Бандерівським смузі

Чтобы призывников не отправили в Украину. На россии сожгли военкомат коктейлями Молотова

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рф, в городе Луховицы (Московская область) сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Парень, который устроил пожар, снимал все на видео. Его целью было уничтожить весь архив с личными делами призывников.

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Также он покрасил ворота у здания в цвета флага Украины и написал, что "не пойдет убивать братьев". Фасад военкомата он облил бензином, также разбил окна и бросал в них коктейли Молотова. Пожар должен помешать организации мобилизации в округе.

Смельчак добавил, что подобные акции могут еще сильней сломить дух российской армии, которая убивает мирных украинцев и бомбит города.

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В статье: война с Россией
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