Роулинг пожертвовала 1 млн детям из Украины, в Польше нарисовали граффити с Зеленским в роли Поттера

Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российских оккупантов, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов).

Автор волшебной саги о Гарри Поттере поддержала сбор средств от благотворительной организации Lumos, в которой Роулинг является соучредителем. Она написала в Твиттере:

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl