Роулинг пожертвовала 1 млн детям из Украины, в Польше нарисовали граффити с Зеленским в роли Поттера
Волшебство бы нам пригодилось
Getty Images / Global Images Ukraine
Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российских оккупантов, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов).
Автор волшебной саги о Гарри Поттере поддержала сбор средств от благотворительной организации Lumos, в которой Роулинг является соучредителем. Она написала в Твиттере:
"Я лично перечислю пожертвования в 1 миллион фунтов стерлингов. Благодарю всех, кто уже пожертвовал. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине".
I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022
В то же время в польском городе Познань появилось граффити, создатели которого сравнили Владимира Зеленского с Гарри Поттером, а владимира путина с Волан-де-Мортом.
⚡️In a polish city Poznan appeared a grafity, creators of which compared Vladymr Zelenskiy with Harry Potter, and Putin with Volandemort. pic.twitter.com/xdJIJVZE2k— Flash (@Flash43191300) March 9, 2022
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