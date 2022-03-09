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Роулинг пожертвовала 1 млн детям из Украины, в Польше нарисовали граффити с Зеленским в роли Поттера

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Волшебство бы нам пригодилось

Роулинг пожертвовала 1 млн детям из Украины, в Польше нарисовали граффити с Зеленским в роли Поттера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российских оккупантов, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов).

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Автор волшебной саги о Гарри Поттере поддержала сбор средств от благотворительной организации Lumos, в которой Роулинг является соучредителем. Она написала в Твиттере:

"Я лично перечислю пожертвования в 1 миллион фунтов стерлингов. Благодарю всех, кто уже пожертвовал. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине".

В то же время в польском городе Познань появилось граффити, создатели которого сравнили Владимира Зеленского с Гарри Поттером, а владимира путина с Волан-де-Мортом.

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В статье: война с Россией Джоан Роулинг
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