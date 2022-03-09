Любимого Жигулевского у россиян не будет. Heineken останавливает производство и продажи в рф
И правильно
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Компания Heineken останавливает производство и продажу пива в россии. Таким образом, житель страны-агрессора не смогут увидеть на полках своих магазинов следующие бренды: Heineken, Amstel, Бочкарев, Жигулевское, Охота, Три медведя, Крепкое, Берег Байкала и многие другие.
В России закрываются 7 пивоваренных заводов, в компании работает более 2000 россиян, их Heineken поддержит. Тем не менее, компания полностью прекращает денежный поток, дивиденды и роялти из страны.
Heineken – нидерландская пивоваренная компания, крупнейшая в стране и вторая по величине в мире (после Anheuser-Busch InBev). Штаб-квартира находится в Амстердаме.
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