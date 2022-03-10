Гениальный Бензема и перенесённая игра СБУ. Главные новости за 9 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 9 марта

"Реал" совершил невероятный камбек в ответном матче 1/8 финала против "ПСЖ" (3:1, общий счёт – 3:2). Парижане приехали в Мадрид с перевесом в один мяч, добытым Мбаппе. Килиан забил и во второй игре, открыв счёт на 39-й минуте встречи после сольного прохода. "Сливочные" не сдались и перевернули игру вверх дном во втором тайме. После перерыва гениальный Карим Бензема оформил забил 3 мяча за 17 минут и вывел "Реал" в четвертьфинал. Француз стал самым возрастным автором хет-трика в истории ЛЧ (34 года, 80 дней).

Второй матч Лиги Чемпионов стал простой формальностью. "Манчестер Сити" после 0:5 в Португалии сыграл по нулям со "Спортингом" в ответном матче. Александр Зинченко провёл на поле все 90 минут, трое выпускников "горожан" дебютировали в турнире, а 36-летний резервный вратарь Скотт Карсон провёл первую игру в ЛЧ с 2005-го года, заменив Эдерсона на 73-й минуте. Никаких травм и дисквалификаций, а также игровая практика для резервистов – идеальный расклад для "Ман Сити" перед следующим раундом.

ФИФА удовлетворила запрос УАФ по поводу переноса матча сборной Украины против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ-2022. Первоначально матч был запланирован на 24-е марта, но из-за военной агрессии рф на территории Украины поединок был перенесён на июнь, точная дата станет известна позже. Если украинцы и скотты свой матч сыграют позже, то скоты на ЧМ не поедут точно – ФИФА засчитала сборной рф техническое поражение в поединке против Польши.

В среду также стартовала 1/8 финала Лиги Европы. В обоих матчах сильнее оказались гости. "Лиону" повезло увезти минимальную победу в дуэли с "Порту" (0:1). Единственный гол в матче забил Лукас Пакета на 59-й минуте. Лидер Примейры доминировал всю игру, но соотечественника Антони Лопеша им пробить так и не удалось. Во втором матче игрового дня "Айнтрахт" также минимально "Бетис" (1:2). Все голы были забиты в первом тайме: Костич вывел "орлов" вперёд, Фекир сравнял спустя 15 минут, но Камада тут же восстановил перевес гостей. Во втором тайме "Айнтрахт" мог добивать, но блистал Клаудио Браво – ветеран отразил пенальти и вытащил 2-3 удара в упор.