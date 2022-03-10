Джойстики будут пылиться. Sony и Nintendo прекращают поставку игровых консолей в рф
"Электроника" их все
Getty Images / Global Images Ukraine
Sony Interactive Entertainment прекращает поставки своих консолей в рф, а также останавливает работу PlayStation Store на территории страны-агрессора. В компании также сообщили, что пожертвуют Украине 2 миллиона долларов, чтобы помочь детям, которые пострадали во время войны.
Информацию об этом также подтвердил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Также известная компания Nintendo приостанавливает поставки своих игровых консолей Switch в рф. Онлайновый магазин Nintendo eShop не работает в россии с 4 марта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Девяносто минут для Зинченко. Видеообзор матча МанСити – Спортинг
- США не одобрят передачу Украине истребителей. Но обещают другое оружие
- Реал - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
- Долго же вы держались. McDonald's и KFC наконец-то закрывают свои рестораны в россии
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...