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Джойстики будут пылиться. Sony и Nintendo прекращают поставку игровых консолей в рф

Общие новости
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"Электроника" их все

Джойстики будут пылиться. Sony и Nintendo прекращают поставку игровых консолей в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Sony Interactive Entertainment прекращает поставки своих консолей в рф, а также останавливает работу PlayStation Store на территории страны-агрессора. В компании также сообщили, что пожертвуют Украине 2 миллиона долларов, чтобы помочь детям, которые пострадали во время войны.

Информацию об этом также подтвердил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также известная компания Nintendo приостанавливает поставки своих игровых консолей Switch в рф. Онлайновый магазин Nintendo eShop не работает в россии с 4 марта.

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В статье: война с Россией
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