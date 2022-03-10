Одна из европейских стран может приравнять символ Z к демонстрации свастики

В Чехии могут запретить использование символа Z, приравняв его к нацистской свастике. Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy. Отмечается, что данная буква стала очень активно появляться на улицах городов Чехии и в социальных сетях пользователей.

Напомним, символ Z используется российской армией и пропагандой в рф для поддержки войны в Украине. Теперь использование буквы в Чешской Республике может преследоваться по закону за конкретные действия и намерения.

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Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.