Одна из европейских стран может приравнять символ Z к демонстрации свастики
Ведь символ Z — это и есть новая свастика
mal zolotnik
В Чехии могут запретить использование символа Z, приравняв его к нацистской свастике. Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy. Отмечается, что данная буква стала очень активно появляться на улицах городов Чехии и в социальных сетях пользователей.
Напомним, символ Z используется российской армией и пропагандой в рф для поддержки войны в Украине. Теперь использование буквы в Чешской Республике может преследоваться по закону за конкретные действия и намерения.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
Популярное сейчас
- Гордость за национального производителя. ВИДЕО, как ВСУ уничтожает врага с помощью Стугны
- ЛЧ. Реал Мадрид - ПСЖ 3:1. Бензема даже круче Мбаппе
- Житомир и дальше под обстрелом. Авиаудар прошелся в район Бердичевского моста
- Прощай, немытая россия. Гигант потребительский товаров Unilever останавливает работу в рф
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО