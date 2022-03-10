УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Одна из европейских стран может приравнять символ Z к демонстрации свастики

Общие новости
(1 голосов)

Ведь символ Z — это и есть новая свастика

Одна из европейских стран может приравнять символ Z к демонстрации свастики

mal zolotnik

Новина українською

В Чехии могут запретить использование символа Z, приравняв его к нацистской свастике. Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy. Отмечается, что данная буква стала очень активно появляться на улицах городов Чехии и в социальных сетях пользователей.

Напомним, символ Z используется российской армией и пропагандой в рф для поддержки войны в Украине. Теперь использование буквы в Чешской Республике может преследоваться по закону за конкретные действия и намерения.

Читайте такжеРасследователь Bellingcat рассказал, когда закончится война Украины с рф

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
seznamzpravy.cz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...