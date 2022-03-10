Теперь придется на телегах. АвтоВАЗ остановил производство, Mitsubishi прекращает поставки в рф
Одна Toyota выделывается
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Уже через несколько дней "АвтоВАЗ" остановит линии сборки Lada Granta и Lada Niva. Через неделю компания заблокирует сборку Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan. Европейские санкции лишили компанию доступа к запчастям и расходным материалам. Отметим, что "АвтоВАЗ" принадлежит французскому Renault.
Также японская многонациональная компания по производству электроники и электрического оборудования Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции на российский рынок.
Тем не менее, компания Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в рф. Производство авто и экспорт комплектующих остановлен, однако о выходе марки с российского рынка речь пока не идет.
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