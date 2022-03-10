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Теперь придется на телегах. АвтоВАЗ остановил производство, Mitsubishi прекращает поставки в рф

Общие новости
(3 голосов)

Одна Toyota выделывается

Теперь придется на телегах. АвтоВАЗ остановил производство, Mitsubishi прекращает поставки в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Уже через несколько дней "АвтоВАЗ" остановит линии сборки Lada Granta и Lada Niva. Через неделю компания заблокирует сборку Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan. Европейские санкции лишили компанию доступа к запчастям и расходным материалам. Отметим, что "АвтоВАЗ" принадлежит французскому Renault.

Также японская многонациональная компания по производству электроники и электрического оборудования Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции на российский рынок.

Тем не менее, компания Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в рф. Производство авто и экспорт комплектующих остановлен, однако о выходе марки с российского рынка речь пока не идет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
wsj.com

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2022 в 14:33
И на какие там заводы эти дауны собирались идти работать?...
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