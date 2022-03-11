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Президент Литвы: После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины

Общие новости
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Респект!

Президент Литвы: После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в своем Твиттере следующий пост после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале:

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины. Процесс стартовал. Сейчас от нас и украинцев зависит то, как быстро мы закончим дело. Героическая украинская нация заслуживает того, чтобы знать, что ее ждут в ЕС".

Напомним, почти сразу после вторжения россии Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой о присоединении к ЕС по специальной процедуре. Идею поддержали несколько стран-членов, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в будущем видит Украину среди участников ЕС, но не назвала конкретных сроков.

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В статье: война с Россией ЕС
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Источник:
Gitanas Nauseda

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