Президент Литвы: После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в своем Твиттере следующий пост после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале:

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины. Процесс стартовал. Сейчас от нас и украинцев зависит то, как быстро мы закончим дело. Героическая украинская нация заслуживает того, чтобы знать, что ее ждут в ЕС".

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022

Напомним, почти сразу после вторжения россии Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой о присоединении к ЕС по специальной процедуре. Идею поддержали несколько стран-членов, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в будущем видит Украину среди участников ЕС, но не назвала конкретных сроков.