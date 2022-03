Президент Литвы: После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в своем Твиттере следующий пост после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале:

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.