Один из крупнейших в мире инвестиционных банков планирует уйти из рф
И правильно
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Goldman Sachs первым из ведущих банков Уолл-стрит озвучил планы по прекращению своей операционной деятельности на территории россии.
Отмечается, что рф не является ключевым рынком для одного из крупнейших банков мира. Кредитный портфель Goldman Sachs в рф на конец прошлого года составлял около $650 миллионов. При этом основными заемщиками банка были не связанные с государством юридические лица. В начале марта Goldman Sachs начал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай.
Также Citigroup Inc, обладающий наибольшим присутствием в рф среди всех американских банков, сообщил о начале пересмотра своих операций в россии.
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