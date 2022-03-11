Один из крупнейших в мире инвестиционных банков планирует уйти из рф

Goldman Sachs первым из ведущих банков Уолл-стрит озвучил планы по прекращению своей операционной деятельности на территории россии.

Отмечается, что рф не является ключевым рынком для одного из крупнейших банков мира. Кредитный портфель Goldman Sachs в рф на конец прошлого года составлял около $650 миллионов. При этом основными заемщиками банка были не связанные с государством юридические лица. В начале марта Goldman Sachs начал переводить часть сотрудников московского офиса в Дубай.

Также Citigroup Inc, обладающий наибольшим присутствием в рф среди всех американских банков, сообщил о начале пересмотра своих операций в россии.