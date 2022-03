Каждому россиянину – червя в компьютер. Популярные антивирусы прекращают работу в рф и беларуси

Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в россии и беларуси. Обновить уже скаченные программы Norton у пользователей в этих странах не получится. Возможности переустановить купленный антивирус у них не будет, при регистрации программы связь с серверами отсутствует.

Зато Avast продлит пользователям из Украины бесплатное обновление лицензий на свои продукты.

Ранее еще один крупный международный разработчик антивирусов Eset сообщил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в рф и беларуси. Bitdefender, румынский разработчик антивирусов, также в россии больше не работает.

Bitdefender stands with the people of Ukraine, & we have suspended all sales in Russia. Additionally, we are committed to helping Ukraine by providing free cybersecurity solutions to any Ukrainian business, government institution or private citizen for as long as it is necessary.