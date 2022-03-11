Каждому россиянину – червя в компьютер. Популярные антивирусы прекращают работу в рф и беларуси

Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи в россии и беларуси. Обновить уже скаченные программы Norton у пользователей в этих странах не получится. Возможности переустановить купленный антивирус у них не будет, при регистрации программы связь с серверами отсутствует.

Зато Avast продлит пользователям из Украины бесплатное обновление лицензий на свои продукты.

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Ранее еще один крупный международный разработчик антивирусов Eset сообщил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в рф и беларуси. Bitdefender, румынский разработчик антивирусов, также в россии больше не работает.