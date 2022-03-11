"Это было правильное решение". Президент УЕФА - о расторжении контракта с газпромом

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о расторжении спонсорского контракта с российской компанией "Газпром".

– УЕФА расторг контракт с "Газпромом". Дорого ли вам это обошлось в политическом и экономическом плане?

– Это было правильное решение. В плане финансов это дорого обошлось (согласно разным оценкам, соглашение с "Газпромом" должно было приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год – прим.). Это ударило по нашему кошельку.

Я ежедневно говорю с Павелком, президентом УАФ. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус, я ничего не делаю втайне.

– Не кажется ли вам, что при заключении контракта было бы справедливо смотреть, откуда уходят деньги?

– Если рассматривать вопрос так, то это популизм. Политикам легко кричать. Кто такой УЕФА, чтобы оценивать систему управления страной? Все ли крупные западные компании соблюдают права человека?

Политики просили нас разорвать отношения с "Газпромом" еще до принятия решения о санкциях в отношении россии. А Европа все равно покупает (российский) газ, – цитирует Чеферина Corriere della Sera.