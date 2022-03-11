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Начались тренировки детей-беженцев из Украины на тренировочной базе Легии

Общие новости
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Начались тренировки детей-беженцев из Украины на тренировочной базе Легии

UA-Футбол
Новина українською

Вчера на территории крытого тренировочного комплекса варшавской "Легии" начались тренировки детей-беженцев из Украины. Как сообщает официальный сайт клуба, более пятидесяти детей приняли участие в бесплатных занятиях на трех полях с искусственным покрытием. Среди них и около десяти, занимавшихся в академиях украинских клубов. Такие тренировки ожидаются и сегодня, и на следующей неделе. Их проводят наставники детских команд клуба, и записаться могут все дети возрастом начиная с шести лет, родители которых имеют паспорт Украины.

Следует отметить, что это мероприятие - далеко не первое, которое варшавский клуб провел в поддержку Украины. Еще с 28-го февраля организован сбор вещей среди болельщиков, которые передают беженцам. Также собирается финансовая помощь. Как сообщает официальный сайт, особо деятельное участие в этих мероприятиях принимают украинский легионер клуба Игорь Харатин и бывший игрок "Зари" Джоэль Абу Ханна. Для всех мероприятий даже применяется специальный хэштег - #GotowiDoPomocy.

Абу Ханна, помогающий на пунктах раздачи вещей, заявил: "Я играл в Украине два года и встретил замечательных людей. Поэтому у меня разрывается сердце, когда вижу, что эти люди должны бороться за свою жизнь. Это просто сумасшествие!"

По оценкам ООН, в Польше на данный момент пребывают 1.4 миллиона украинских беженцев.

Начались тренировки детей-беженцев из Украины на тренировочной базе Легии - изображение 1

Начались тренировки детей-беженцев из Украины на тренировочной базе Легии - изображение 2

Начались тренировки детей-беженцев из Украины на тренировочной базе Легии - изображение 3

Фото - официальный сайт "Легии"

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин война с Россией Джоель Абу Ханна
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