В Италии арестовали мегаяхту российского олигарха Мельниченко
Владелец больше не сможет воспользоваться судном
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Финансовая полиция Италии арестовала мегаяхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко. Это стало возможным после введения санкций Европейского Союза против бизнесмена.
Известно, что в последнее время лодка находилась на хранении в порту итальянского города Триест.
Sy A – это самая большая частная парусная моторная яхта в мире. Ее технические данные поражают: 143 метра в длину и 25 метров в ширину. Стоимость равна около 500 млн евро.
Как известно, 9 марта Евросоюз ввел новые санкции против российских бизнесменов и политиков, в частности, против Мельниченко. Он принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.
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