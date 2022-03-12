В Италии арестовали мегаяхту российского олигарха Мельниченко

Финансовая полиция Италии арестовала мегаяхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко. Это стало возможным после введения санкций Европейского Союза против бизнесмена.

Известно, что в последнее время лодка находилась на хранении в порту итальянского города Триест.

Sy A – это самая большая частная парусная моторная яхта в мире. Ее технические данные поражают: 143 метра в длину и 25 метров в ширину. Стоимость равна около 500 млн евро.

Как известно, 9 марта Евросоюз ввел новые санкции против российских бизнесменов и политиков, в частности, против Мельниченко. Он принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.