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В Италии арестовали мегаяхту российского олигарха Мельниченко

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В Италии арестовали мегаяхту российского олигарха Мельниченко

Getty Images

Новина українською

Финансовая полиция Италии арестовала мегаяхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко. Это стало возможным после введения санкций Европейского Союза против бизнесмена.

Известно, что в последнее время лодка находилась на хранении в порту итальянского города Триест.

Sy A – это самая большая частная парусная моторная яхта в мире. Ее технические данные поражают: 143 метра в длину и 25 метров в ширину. Стоимость равна около 500 млн евро.

Как известно, 9 марта Евросоюз ввел новые санкции против российских бизнесменов и политиков, в частности, против Мельниченко. Он принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Il Piccolo

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