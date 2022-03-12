Байрактар уничтожил российскую систему РЭБ вблизи Киева

Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы на Киевском направлении. Удар по вражескому комплексу РЭБ был нанесен с помощью БПЛА Байрактар Воздушных силы ВС Украины.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени мер и действий войск по получению секретной информации.