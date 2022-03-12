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Премьер-министр Израиля посоветовал Зеленскому выполнить требования путина для завершения войны

Общие новости
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Похоже, чиновник еще не знает, куда ходят российские корабли

Премьер-министр Израиля посоветовал Зеленскому выполнить требования путина для завершения войны

NPR

Новина українською

Премьер Израиля Нафтали Беннет посоветовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны. Как известно, Кремль требовал "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" Донбасса.

"Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать", – прокомментировали это в Офисе президента Украины.

Вместе с этим, источники в израильском парламенте говорят, что Беннет не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина, поскольку Израиль такого предложения не получал.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Axios

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