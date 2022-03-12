Премьер-министр Израиля посоветовал Зеленскому выполнить требования путина для завершения войны

Премьер Израиля Нафтали Беннет посоветовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны. Как известно, Кремль требовал "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" Донбасса.

"Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать", – прокомментировали это в Офисе президента Украины.

Вместе с этим, источники в израильском парламенте говорят, что Беннет не рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина, поскольку Израиль такого предложения не получал.