Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления

Чернигов утром в субботу остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Как известно, уже несколько дней в Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации и артиллерийских систем.