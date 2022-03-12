Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления
Террор россией мирного населения продолжается
Фото: facebook.com/viacheslav.chaus
Чернигов утром в субботу остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Как известно, уже несколько дней в Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации и артиллерийских систем.
"Погибают мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Отеля больше нет, но Украина есть", – сказал Чаус.
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Источник:Голова Чернігівської ОДА
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