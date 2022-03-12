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Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления

Общие новости
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Террор россией мирного населения продолжается

Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления

Фото: facebook.com/viacheslav.chaus

Новина українською

Чернигов утром в субботу остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Как известно, уже несколько дней в Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации и артиллерийских систем.

"Погибают мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Отеля больше нет, но Украина есть", – сказал Чаус.

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В статье: война с Россией Чернигов
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