За время войны с россией в Украине погибли 79 детей

За 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей. Кроме того, почти 100 сейчас ранены. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Известно, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений. 9 из них уничтожены полностью. В среднем за время войны оккупантом ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Следовательно, 7 миллионов детей лишены возможности учиться.