За время войны с россией в Украине погибли 79 детей
Оккупанты должны ответить за каждого из них
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anastasia Vlasova
За 16 дней войны в Украине уже погибли 79 детей. Кроме того, почти 100 сейчас ранены. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Известно, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.
В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений. 9 из них уничтожены полностью. В среднем за время войны оккупантом ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Следовательно, 7 миллионов детей лишены возможности учиться.
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