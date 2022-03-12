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Байдена призывают исключить россию из Интерпола

Общие новости
(1 голосов)

Кого разыскивать за границей, если никто туда не сможет выехать?

Байдена призывают исключить россию из Интерпола

фото - сnn.com

Новина українською

Независимое правительственное агентство США призывает администрацию Джозефа Байдена способствовать окончательному исключению России из Интерпола. Как известно, недавно произошло приостановление членства мордора в этой международной организации.

Ранее на этой неделе генеральный прокурор Меррик Гарланд присоединился к министрам юстиции нескольких союзных стран, чтобы потребовать от Интерпола немедленно прекратить доступ России к своим системам.

В пятничном письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрены шаги, предпринятые США до сих пор, но добавляется, что администрация должна призвать к постоянному приостановлению членства россии в Международной организации уголовной полиции.

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В статье: Интерпол война с Россией Джо Байден
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Источник:
CNN

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2022 в 12:13
Тому Байдену яйця треба заносити на кожному повороті...
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