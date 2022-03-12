Байдена призывают исключить россию из Интерпола

Независимое правительственное агентство США призывает администрацию Джозефа Байдена способствовать окончательному исключению России из Интерпола. Как известно, недавно произошло приостановление членства мордора в этой международной организации.

Ранее на этой неделе генеральный прокурор Меррик Гарланд присоединился к министрам юстиции нескольких союзных стран, чтобы потребовать от Интерпола немедленно прекратить доступ России к своим системам.

В пятничном письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрены шаги, предпринятые США до сих пор, но добавляется, что администрация должна призвать к постоянному приостановлению членства россии в Международной организации уголовной полиции.