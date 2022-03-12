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США обдумывают поставки в Украину систем ПВО

Общие новости
(1 голосов)

Интересно, сколько еще будут медлить наши союзники

США обдумывают поставки в Украину систем ПВО

Defence Express

Новина українською

Администрация Байдена находится под давлением общественности, целью которого является расширение арсенала оружия, получаемого Украиной для обороны.

Сообщается, что оборонные ведомства работают с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.

Обсуждения проходят накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией указала на готовность передать военную помощь Украине. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
CNN

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2022 в 12:11
Ця війна добре показує хто людина а хто лайно.
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