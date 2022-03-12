США обдумывают поставки в Украину систем ПВО
Интересно, сколько еще будут медлить наши союзники
Defence Express
Администрация Байдена находится под давлением общественности, целью которого является расширение арсенала оружия, получаемого Украиной для обороны.
Сообщается, что оборонные ведомства работают с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.
Обсуждения проходят накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией указала на готовность передать военную помощь Украине. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.
В то же время представитель Пентагона Джон Кирби отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.
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