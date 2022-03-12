США обдумывают поставки в Украину систем ПВО

Администрация Байдена находится под давлением общественности, целью которого является расширение арсенала оружия, получаемого Украиной для обороны.

Сообщается, что оборонные ведомства работают с европейскими союзниками, чтобы ускорить направление более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.

Обсуждения проходят накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которая вместе с Польшей и Румынией указала на готовность передать военную помощь Украине. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.