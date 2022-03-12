МИД россии заявляет о намерениях обстреливать конвои с оружием для Украины от союзников

Заместитель министра иностранных дел россии сергея лаврова, сергей рябков, рассказал о том, что мордор собирается обстреливать колонны с помощью для Украины от союзников.

"Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ", - сказал свинособака.

Напомним, "законными целями" для российских фашистов уже стали больницы, садики, школы и жилые дома во многих городах Украины.