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МИД россии заявляет о намерениях обстреливать конвои с оружием для Украины от союзников

Общие новости
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(1 голосов)

Враг продолжает совершать военные преступления

МИД россии заявляет о намерениях обстреливать конвои с оружием для Украины от союзников

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Заместитель министра иностранных дел россии сергея лаврова, сергей рябков, рассказал о том, что мордор собирается обстреливать колонны с помощью для Украины от союзников.

"Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ", - сказал свинособака.

Напомним, "законными целями" для российских фашистов уже стали больницы, садики, школы и жилые дома во многих городах Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Риа Новости

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2022 в 13:26
Передайте лаврову что будет сосать а не обстреливать.
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Черноморчик (Одесса )
12.03.2022 в 12:54
Зачем обижать сравнением собачек и свинок . Они гараздо хуже . Ещё не придумали слова для оценки этих падонков .
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