МИД россии заявляет о намерениях обстреливать конвои с оружием для Украины от союзников
Враг продолжает совершать военные преступления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Заместитель министра иностранных дел россии сергея лаврова, сергей рябков, рассказал о том, что мордор собирается обстреливать колонны с помощью для Украины от союзников.
"Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ", - сказал свинособака.
Напомним, "законными целями" для российских фашистов уже стали больницы, садики, школы и жилые дома во многих городах Украины.
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Источник:Риа Новости
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2022 в 13:26
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Черноморчик (Одесса )
12.03.2022 в 12:54
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