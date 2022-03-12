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Американские хедж-фонды замораживают активы российского олигарха Романа Абрамовича

Общие новости
(2 голосов)

Бизнесу владельца "Челси" понемногу наступает конец

Американские хедж-фонды замораживают активы российского олигарха Романа Абрамовича

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американские хедж-фонды с инвестициями от российского олигарха Романа Абрамовича получили распоряжение заморозить его активы.

"Счета, приписываемые Роману Абрамовичу, сейчас заблокированы для транзакций – любые распределения, выкупы или платежи не могут быть осуществлены, а подписки или взносы не могут быть приняты", – говорят представители Фонда SS&C Globe Op.

Распоряжение о блокировании счетов Абрамовича может полностью завершить его недавние попытки продать доли во множестве хедж-фондов. В течение многих лет он имел доступ к инвестициям в данные компании через нью-йоркского консультанта Concord Management из Нью-Йорка.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) война с Россией
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Источник:
WSJ

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