Американские хедж-фонды замораживают активы российского олигарха Романа Абрамовича

Американские хедж-фонды с инвестициями от российского олигарха Романа Абрамовича получили распоряжение заморозить его активы.

"Счета, приписываемые Роману Абрамовичу, сейчас заблокированы для транзакций – любые распределения, выкупы или платежи не могут быть осуществлены, а подписки или взносы не могут быть приняты", – говорят представители Фонда SS&C Globe Op.

Распоряжение о блокировании счетов Абрамовича может полностью завершить его недавние попытки продать доли во множестве хедж-фондов. В течение многих лет он имел доступ к инвестициям в данные компании через нью-йоркского консультанта Concord Management из Нью-Йорка.