Американские хедж-фонды замораживают активы российского олигарха Романа Абрамовича
Бизнесу владельца "Челси" понемногу наступает конец
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американские хедж-фонды с инвестициями от российского олигарха Романа Абрамовича получили распоряжение заморозить его активы.
"Счета, приписываемые Роману Абрамовичу, сейчас заблокированы для транзакций – любые распределения, выкупы или платежи не могут быть осуществлены, а подписки или взносы не могут быть приняты", – говорят представители Фонда SS&C Globe Op.
Распоряжение о блокировании счетов Абрамовича может полностью завершить его недавние попытки продать доли во множестве хедж-фондов. В течение многих лет он имел доступ к инвестициям в данные компании через нью-йоркского консультанта Concord Management из Нью-Йорка.
Популярное сейчас
- Премьер-министр Израиля посоветовал Зеленскому выполнить требования путина для завершения войны
- Утренняя серия ударов: Взрывы в Кропивницком и Василькове, в Днепре сработало ПВО
- Туттоспорт: Малиновский попал в шорт-лист Милана
- Прощай, немытая россия. Гигант потребительский товаров Unilever останавливает работу в рф
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО