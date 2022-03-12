Экс-заместитель генсека НАТО не считает, что наступление россии на Киев может быть успешным

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер не считает, что российское наступление на Киев может быть успешным. Бывшая чиновник НАТО сказала, что она "скептически настроена", что российские силы достигнут значительного преимущества в штурме Киева.

Известно, что огромный конвой русских войск, собранных за пределами украинской столицы, рассредоточился, готовясь к наступлению. Сегодня утром министерство обороны Великобритании заявило, что основная часть сухопутных войск России находится примерно в 25 км от центра Киева.