В российской армии легализировали мародерство

В армии российских оккупантов легализовали мародерство. В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление враг изменил тактику.

Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций захватчики не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продуктами питания, техникой, патронами и провести ротацию.

"Теперь основная задача оккупантов - закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады , магазины, аптеки", - заявляют в ГУР МО.