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В российской армии легализировали мародерство

Общие новости
(1 голосов)

Враг нарушает все возможные законы войны

В российской армии легализировали мародерство

Українська правда

Новина українською

В армии российских оккупантов легализовали мародерство. В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление враг изменил тактику.

Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций захватчики не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продуктами питания, техникой, патронами и провести ротацию.

"Теперь основная задача оккупантов - закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады , магазины, аптеки", - заявляют в ГУР МО.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО України

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Комментарии (1)
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Ураган (Запорожье)
12.03.2022 в 15:10
Подкладывать пурген в продукты. Пусть обосраться!
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