Арестович: Мы уже перемололи треть войска противника
Это только начало
ОП
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге сообщил, что российская армия завела в Украину 90 батальонных тактических групп. Треть из них уже уничтожена и потеряла боеспособность.
"По данным нашего командования, более 90 батальонных тактических групп противник применил в Украине начиная с 24 февраля, более 30 уничтожены или выведены из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника.
Он пытается создать группировку 10-15, до 20 тысяч человек и за пару недель бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию", - сказал Арестович.
По его словам, сейчас враг пытается провести так называемую мобилизацию среди населения временно оккупированных территорий, так называемых ЛНР/ДНР, в Крыму, на Кавказе, а также в самой россии. Но, как сказал Арестович, эти силы не боеспособны.
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