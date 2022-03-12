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Арестович: Мы уже перемололи треть войска противника

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Арестович: Мы уже перемололи треть войска противника

ОП

Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге сообщил, что российская армия завела в Украину 90 батальонных тактических групп. Треть из них уже уничтожена и потеряла боеспособность.

"По данным нашего командования, более 90 батальонных тактических групп противник применил в Украине начиная с 24 февраля, более 30 уничтожены или выведены из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника.

Он пытается создать группировку 10-15, до 20 тысяч человек и за пару недель бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию", - сказал Арестович.

По его словам, сейчас враг пытается провести так называемую мобилизацию среди населения временно оккупированных территорий, так называемых ЛНР/ДНР, в Крыму, на Кавказе, а также в самой россии. Но, как сказал Арестович, эти силы не боеспособны.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Комментарии (1)
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диментий с кремня (кременчуг)
12.03.2022 в 15:56
перемололи 3 ть вторженцев и потеряли Херсон и пол Запорожской области..Заводной балабол
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