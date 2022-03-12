Министерство обороны запустило онлайн-платформу для помощи ВСУ

Министерство обороны совместно с аналитической системой YouControl создало онлайн платформу "Люди для Украины".

Цель данного проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит специалистам МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.