Министерство обороны запустило онлайн-платформу для помощи ВСУ
Взаимодействие военных и волонтеров будет еще эффективнее
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Министерство обороны совместно с аналитической системой YouControl создало онлайн платформу "Люди для Украины".
Цель данного проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит специалистам МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.
"Как работает платформа? Волонтеры регистрируются, далее – быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ВРГ. Волонтер заполняет короткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, денежная помощь и т.д", – говорится в сообщении организации.
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