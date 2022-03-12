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Министерство обороны запустило онлайн-платформу для помощи ВСУ

Общие новости
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Взаимодействие военных и волонтеров будет еще эффективнее

Министерство обороны запустило онлайн-платформу для помощи ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны совместно с аналитической системой YouControl создало онлайн платформу "Люди для Украины".

Цель данного проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит специалистам МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.

"Как работает платформа? Волонтеры регистрируются, далее – быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ВРГ. Волонтер заполняет короткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, денежная помощь и т.д", – говорится в сообщении организации.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Источник:
Сайт people4ua.com

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