ГБР собирается объявить Киву в международный розыск

Следователи Государственного бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления народного депутата Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

10 марта следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности. Как известно, за день до вторжения россии в Украину Кива записал видеоприветствие с днем ​​советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия "Оппозиционная платформа - При жизни" третьего марта исключила его из своих рядов.