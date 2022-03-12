ГБР собирается объявить Киву в международный розыск
Давно пора
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Следователи Государственного бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления народного депутата Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.
10 марта следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.
Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности. Как известно, за день до вторжения россии в Украину Кива записал видеоприветствие с днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия "Оппозиционная платформа - При жизни" третьего марта исключила его из своих рядов.
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