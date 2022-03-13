Россия нанесла ракетный удар по Львовской области
Акты запугивания продолжаются
Апостроф
Сегодня утром во Львовской области раздались взрывы. Около 3 часов ночи начали раздаваться сирены, а затем было слышно несколько взрывов.
Позже стало известно, что в Яворском районе, в 25 км от украинско-польской границы, ПВО Украины работало по ракетам российской федерации. Оккупанты нанесли удар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, ракет было 8.
Как известно, во Львовскую область выехало множество граждан Украины с территорий, где ведутся активные боевые действия. Такой удар является психологическим давлением - сингалом, что опасность есть везде.
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