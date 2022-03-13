Россия нанесла ракетный удар по Львовской области

Сегодня утром во Львовской области раздались взрывы. Около 3 часов ночи начали раздаваться сирены, а затем было слышно несколько взрывов.

Позже стало известно, что в Яворском районе, в 25 км от украинско-польской границы, ПВО Украины работало по ракетам российской федерации. Оккупанты нанесли удар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, ракет было 8.

Как известно, во Львовскую область выехало множество граждан Украины с территорий, где ведутся активные боевые действия. Такой удар является психологическим давлением - сингалом, что опасность есть везде.