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Серьезно болен: путин страдает деменцией или стероидной яростью после рака

Общие новости
(3 голосов)

Также у лидера россии явные проблемы с восприятием окружающего мира

Серьезно болен: путин страдает деменцией или стероидной яростью после рака

Новина українською

Английские СМИ сообщают, что президент россии путин серьезно болен.

Издание Daily Mail информирует, что глава оккупантов страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией. Также у 69-летнего путина может наблюдается болезнь Паркинсона или "стероидная ярость", которая возникла в результате лечения рака стероидами.

"За последние пять лет или около того в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир.

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугубляется отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку российский лидер "просто не был проинформирован" об элементах неудач во время вторжения", - сообщает источник.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (5)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
13.03.2022 в 19:13
Та нічим путін не хворіє. Це звичний стан московита, у якого є влада і можливість воювати
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.03.2022 в 19:11
Выродок хуже Гитлера. Сдохни уже.
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0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 18:12
Уберите нахер его с поста президента.... Этот человек - угроза не только для Украины, а и для всего мира...Чем дольше он будет отдавать свои преступные приказы, тем больше будут страдать ни в чём невинные люди ..
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+3
0
DesnaUA (Чернигов)
13.03.2022 в 18:43
Де ви там " чєловєка" побачили?Антихрист фашистський!
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+2
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
13.03.2022 в 19:12
Це так. Ніякого "чєловєка" я в ньому не бачу і не бачив.
0
0

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