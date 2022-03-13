Серьезно болен: путин страдает деменцией или стероидной яростью после рака

Английские СМИ сообщают, что президент россии путин серьезно болен.

Издание Daily Mail информирует, что глава оккупантов страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией. Также у 69-летнего путина может наблюдается болезнь Паркинсона или "стероидная ярость", которая возникла в результате лечения рака стероидами.

"За последние пять лет или около того в его принятии решений произошли заметные изменения. Окружающие видят заметные изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир.

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугубляется отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку российский лидер "просто не был проинформирован" об элементах неудач во время вторжения", - сообщает источник.