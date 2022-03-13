Белый дом: россия попросила о военной и экономической помощи у Китая

Американские СМИ сообщают, что россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне против Украины.

Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать ударам, нанесенным ее экономике из-за больших санкций, введенных США, а также европейскими и азиатскими странами.

Американские официальные лица полные решимости держать в секрете способы сбора разведывательных данных по россии и по этому отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет москва. Официальные лица также отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы.

В Белом доме внимательно следят за Китаем, чтобы увидеть, отреагирует ли он на какие-либо просьбы о помощи от россии.

"Мы прямо, в частном порядке сообщаем Пекину, что крупномасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России в ответ на них обязательно будут иметь последствия", - заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Салливан.

Администрация Байдена надеется убедить китайцев оказать давление на путина, чтобы тот изменил свой курс в Украине, что, по мнению многих нынешних и бывших официальных лиц, маловероятно. Но некоторые в администрации считают, что можно отговорить Китай от помощи москве.

Также Салливан заявил, что Китай знал до того, как произошло вторжение, что Путин что-то замышляет, но добавил, что правительство Китая, возможно, не было в курсе всего масштаба планов российского лидера. "Вполне возможно, что путин солгал им так же, как он солгал европейцам и другим", — сказал Салливан.