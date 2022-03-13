Белый дом: россия попросила о военной и экономической помощи у Китая
Данные разведки США
Американские СМИ сообщают, что россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне против Украины.
Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать ударам, нанесенным ее экономике из-за больших санкций, введенных США, а также европейскими и азиатскими странами.
Американские официальные лица полные решимости держать в секрете способы сбора разведывательных данных по россии и по этому отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет москва. Официальные лица также отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы.
В Белом доме внимательно следят за Китаем, чтобы увидеть, отреагирует ли он на какие-либо просьбы о помощи от россии.
"Мы прямо, в частном порядке сообщаем Пекину, что крупномасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России в ответ на них обязательно будут иметь последствия", - заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Салливан.
Администрация Байдена надеется убедить китайцев оказать давление на путина, чтобы тот изменил свой курс в Украине, что, по мнению многих нынешних и бывших официальных лиц, маловероятно. Но некоторые в администрации считают, что можно отговорить Китай от помощи москве.
Также Салливан заявил, что Китай знал до того, как произошло вторжение, что Путин что-то замышляет, но добавил, что правительство Китая, возможно, не было в курсе всего масштаба планов российского лидера. "Вполне возможно, что путин солгал им так же, как он солгал европейцам и другим", — сказал Салливан.
Популярное сейчас
- Линекер - про гол Ярмоленко: Это выше моего понимания. Украинцы невероятны
- Арестович - о войне: Наступил второй этап психологического надлома
- В Ирпене оккупанты застрелили знаменитого американского журналиста
- Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Динамо Бухарест
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:49 Украинские Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны
- 00:34 Украинские Генштаб ВСУ: В действиях врага чувствуется неопределенность по поводу конечной цели
- 23:51 Украинские ГУР Украины о расстреле мирных жителей возле села Перемога: люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно