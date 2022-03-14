Крупнейший в мире производитель шин останавливает производство в рф
Будут ездить на покрышках
Getty Images / Global Images Ukraine
Японская транснациональная компания Bridgestone останавливает производство в россии, как и все новые инвестиции плюс поставки в страну-агрессора.
"Мы решили приостановить нашу производственную деятельность в россии до дальнейшего сообщения. Решение вступит в силу 18 марта после необходимых подготовительных мер. В то же время компания продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам на заводе по производству легковых шин в Ульяновске и офисах продаж, всего – более тысячи человек".
В Bridgestone пожертвовали 1 миллион евро Красному Кресту, а также почти 3 млн евро управлению ООН по делам беженцев для поддержки украинцев.
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