Крупнейший в мире производитель шин останавливает производство в рф

Японская транснациональная компания Bridgestone останавливает производство в россии, как и все новые инвестиции плюс поставки в страну-агрессора.

"Мы решили приостановить нашу производственную деятельность в россии до дальнейшего сообщения. Решение вступит в силу 18 марта после необходимых подготовительных мер. В то же время компания продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам на заводе по производству легковых шин в Ульяновске и офисах продаж, всего – более тысячи человек".

В Bridgestone пожертвовали 1 миллион евро Красному Кресту, а также почти 3 млн евро управлению ООН по делам беженцев для поддержки украинцев.